Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 53 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en San José, California
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parches de niebla. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parches de niebla luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
- 2
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
- 3
Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 4
Noticias de Nueva York: Mamdani levanta la prohibición de viajar y reabre las escuelas en medio de la tormenta