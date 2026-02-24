LA NACION

Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 53 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 85%
  • Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en San José, California

Hoy 24 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parches de niebla. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parches de niebla luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
