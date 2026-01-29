LA NACION

Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 49 y 49 grados Fahrenheit este 29 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que la temperatura rondará entre 49 y 49 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente nublado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 49 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en California, Santa Ana

Hoy 29 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 30 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 31 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 1 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

El lunes 2 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El martes 3 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
