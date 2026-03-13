Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 58 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Suroeste

: 0 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.