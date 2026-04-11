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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Reuters

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 57 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 84%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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