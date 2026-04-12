Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 53 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Oeste

: 5 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.