Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el martes 24 de febrero las temperaturas rondarán los 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parches de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parches de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parches de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parches de niebla luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parches de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.