Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 74%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 16 mph, Sur

: 16 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 74%

: 74% Pronóstico: probables chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.