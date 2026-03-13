Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 12 a 18 mph, Oeste

: 12 a 18 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 22 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.