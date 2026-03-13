Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 60%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 18 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 18 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 60%
- Pronóstico: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 22 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
