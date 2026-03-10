Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 70%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable y luego lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.