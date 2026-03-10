Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable y luego lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
- 2
Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
- 3
Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 4
Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.