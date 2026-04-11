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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Diliff / Creative Commons

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 33 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 21%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
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