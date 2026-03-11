Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 13 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 92%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve probables luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables luego lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 76%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
