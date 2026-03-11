Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 13 mph, Sur

: 3 a 13 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 85%

: 85% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 92%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve probables luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables luego lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 76%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.