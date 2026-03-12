Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 15 a 18 mph, Oeste

: 15 a 18 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones de nieve

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 68%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 22 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera, luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 59%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.