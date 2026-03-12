Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 18 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones de nieve
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 68%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 22 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera, luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 55%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 82%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 59%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
