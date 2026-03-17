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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo Unsplash

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 17 y 26 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 18 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 17%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 49%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.

El lunes 23 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
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