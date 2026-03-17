Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 17 y 26 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 18 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 49%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
El lunes 23 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
LA NACION
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