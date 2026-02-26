Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 17 y 30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos de nieve.
La probabilidad de precipitación de 61%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos de nieve.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 61%
- Pronóstico: probables chubascos de nieve
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.
