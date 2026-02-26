Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 17 y 30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos de nieve.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos de nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Oeste

: 2 a 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: probables chubascos de nieve

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.