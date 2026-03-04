LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: niebla parcheada luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 84%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 54%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 85%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
