Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla parcheada luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 84%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 54%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 85%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Spring Break 2026: EE.UU. lanza alerta de viaje a México para todos sus ciudadanos
- 2
Controversia en Arizona: la decisión de una alcaldesa de origen latino de retirar cámaras de seguridad por temor al ICE
- 3
Cierran tramos de la Ruta 2 hasta el 7 de marzo: zonas afectadas, desvíos y qué deben saber los conductores en California
- 4
Elecciones en Texas: la historia de Gina Hinojosa, la latina que busca vencer a Greg Abbott y ganar la gobernación