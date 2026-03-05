Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera probable.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera probable.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Este

: 1 a 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: lluvia ligera probable

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 90%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 62%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 69%.