Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera probable.
La probabilidad de precipitación de 66%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera probable.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 66%
- Pronóstico: lluvia ligera probable
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 90%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
