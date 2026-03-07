Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 50%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 16 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 50%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 94%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Ganó Ron DeSantis: una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027
- 2
El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California contra las deportaciones
- 3
Markwayne Mullin, el exluchador de MMA nominado por Trump para reemplazar a Noem en el DHS
- 4
¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad