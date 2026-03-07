Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Sur.

El tiempo en la noche en Syracuse



El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 94%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.