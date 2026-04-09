Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 46 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 17 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 17 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 75%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 54%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 60%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles de California: US$145 millones
- 2
Freno al ICE: el fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada
- 3
Noticias del sur de Florida: buscan eliminar impuestos y DeSantis se reunió con Abbott
- 4
Limpieza doméstica en Nueva York y Nueva Jersey: cuánto se puede ganar por hora y la brecha salarial