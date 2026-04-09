Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 46 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 17 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 12 a 17 mph, Sur

: 12 a 17 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 75%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 60%.