Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 58 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 79%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Suroeste

: 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 79%

: 79% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.