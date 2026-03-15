Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 21 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 90%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 21 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 21 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 90%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve, luego probabilidad leve de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de nieve ligera, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 48%.
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