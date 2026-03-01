Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 17 y 26 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 69%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 55%.
