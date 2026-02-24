Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 15 y 22 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chispas de nieve.
La probabilidad de precipitación de 67%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chispas de nieve.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 67%
- Pronóstico: probables chispas de nieve
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 84%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
