Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Suroeste

: 8 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 55%.