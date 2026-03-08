Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 83%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 55%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La encuesta que no le gusta a Gavin Newsom: qué piensan los californianos sobre un nuevo requisito para las elecciones
- 2
¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad
- 3
El último horario de verano de Ron DeSantis en Florida como gobernador: cuándo se vuelve al DST
- 4
Cómo quedó Nicaragua vs. Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol: remontada y final épico en Miami