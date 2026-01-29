Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que la temperatura rondará entre 67 y 38 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Claro, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Claro.

El tiempo en la noche en Florida

Temperatura: 38 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Nornoreste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en Florida, Tampa

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: Chubascos Probables. Probabilidad de precipitación : 60.

: 60. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 to 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos Probables. Probabilidad de precipitación: 60.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 13 to 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve dispersos. Probabilidad de precipitación : 11.

: 11. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 7.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.