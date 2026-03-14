Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 68 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 47%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 47%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
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