Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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