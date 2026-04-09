Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Noreste

: 14 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.