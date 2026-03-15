Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 79%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 14 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 8 a 14 mph, Sursuroeste

: 8 a 14 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 79%

: 79% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.