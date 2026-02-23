Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 36 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.
La probabilidad de precipitación de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 14 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: sunny
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 38%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 36%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mostly sunny then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mostly sunny then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
- 2
Cómo eran los capibaras hace millones de años: migraciones, gigantes prehistóricos y extinciones
- 3
Avanza el ICE: el mapa que muestra la influencia y aplicación del acuerdo 287(g) contra inmigrantes en EE.UU.
- 4
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026