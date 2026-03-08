LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
