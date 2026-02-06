Clima en Texas, Brownsville hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 9 de febrero al 10 de febrero

El pronóstico del tiempo para Texas, Brownsville, indica que, durante la semana del 9 de febrero al 10 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 60 y 80 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

El cielo estará parcialmente nublado para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente nublado.

Temperatura: 80 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sursureste.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Pronóstico: parcialmente nublado

El domingo 9 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 10 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.