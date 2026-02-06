LA NACION

Clima en Texas, Dallas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 9 de febrero al 10 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 55 y 76 grados Fahrenheit este 9 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Texas, Dallas, indica que, durante la semana del 9 de febrero al 10 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 55 y 76 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

El cielo estará mayormente nublado para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

Temperatura: 76 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur.

La probabilidad de precipitación es de 2%.

Pronóstico: mayormente nublado

El domingo 9 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 10 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad ligera de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
