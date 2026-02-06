Clima en Texas, El Paso hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 9 de febrero al 10 de febrero

El pronóstico del tiempo para Texas, El Paso, indica que, durante la semana del 9 de febrero al 10 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 48 y 68 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

El cielo estará probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas.

Temperatura: 68 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste.

La probabilidad de precipitación es de 34%.

Pronóstico: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas

El domingo 9 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 10 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.