Clima en Texas, El Paso hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 9 de febrero al 10 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 48 y 68 grados Fahrenheit este 9 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para Texas, El Paso, indica que, durante la semana del 9 de febrero al 10 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 48 y 68 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
El cielo estará probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas.
Temperatura: 68 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste.
La probabilidad de precipitación es de 34%.
Pronóstico: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas
El domingo 9 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 10 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.
- 1
Regresa la nieve a Nueva York: cuántas pulgadas se esperan para los próximos días durante el frente frío ártico
- 2
Fueron bajistas de Spinetta y Fito Páez, se instalaron en Miami y hasta Shakira confía en su escuela: “Queremos llegar a miles”
- 3
La valla publicitaria a favor del ICE sorprende en San Francisco, a pocos días del Super Bowl: “Player of the year”
- 4
Alerta en California, hoy: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Super Bowl LX