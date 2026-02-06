Clima en Texas, Houston hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 9 de febrero al 10 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 57 y 77 grados Fahrenheit este 9 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para Texas, Houston, indica que, durante la semana del 9 de febrero al 10 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 57 y 77 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
El cielo estará parcialmente nublado para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente nublado.
Temperatura: 77 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Pronóstico: parcialmente nublado
El domingo 9 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El lunes 10 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
