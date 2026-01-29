Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de enero

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que la temperatura rondará entre -2 y 17 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.

El tiempo en la noche en New Jersey

Temperatura: 17 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste.

La probabilidad de precipitación es de 1.

Pronóstico: Soleado

El pronóstico para los próximos días en New Jersey, Trenton

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de -2 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Parcialmente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 18.

: 18. A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 41.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación : 42.

: 42. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chances de nevada ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 33.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 4.

: 4. A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4.

El miércoles 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 10.

: 10. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.