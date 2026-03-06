Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 51 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 41%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur

Probabilidad de precipitación: 41%

Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 74%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.