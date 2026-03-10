Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 51 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 63%.

A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.

A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.

A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 18%.

A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.