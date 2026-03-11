Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 52 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 19%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: nublado, luego ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 84%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 53%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
