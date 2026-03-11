Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 52 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur

Probabilidad de precipitación: 24%

: 24% Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: nublado, luego ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 84%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.