Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 30 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oeste

: 10 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 75%

: 75% Pronóstico: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia y nieve, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 86%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 71%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.