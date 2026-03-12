LA NACION

Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 30 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 75%
  • Pronóstico: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia y nieve, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 86%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 87%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera, luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 71%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
