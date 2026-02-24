Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 19 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.