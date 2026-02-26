Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve ligera.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de nieve ligera

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia engelante luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia engelante luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 57%.