Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve ligera.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve ligera.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: probabilidad de nieve ligera
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia engelante luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia engelante luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 57%.
