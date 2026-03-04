Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 39 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly cloudy then slight chance light rain.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mostly cloudy then slight chance light rain.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: mostly cloudy then slight chance light rain
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 71%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely then rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 86%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 64%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 27%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
