Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 39 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly cloudy then slight chance light rain.

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación : 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely then rain showers likely. Probabilidad de precipitación : 71%.

A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 86%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación : 86%.

A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 22%.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 43%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 27%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 27%.

A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.