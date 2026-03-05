Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noreste

: 0 a 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 86%

: 86% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 96%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: llovizna luego leve probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: aguaceros probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 32%.