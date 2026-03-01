LA NACION

Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 19 y 33 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 88%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Henry Ford, multimillonario industrial: “El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente”
    1

    Henry Ford, multimillonario industrial: “El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente”

  2. El pronóstico para marzo en Florida revela cuándo se irá finalmente el frente invernal
    2

    ¿Primavera o más frío? El pronóstico para marzo en Florida revela cuándo se irá finalmente el frente invernal

  3. Lo que se espera el sábado y domingo con una nueva ronda de nieve y frío
    3

    Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: lo que se espera este sábado y domingo con una nueva ronda de nieve y frío

  4. No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria
    4

    No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria