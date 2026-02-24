LA NACION

Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 19 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

Hoy 24 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera luego probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia y nieve probable. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probable. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos del mes
    1

    Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026

  2. Atención conductores: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
    2

    Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir

  3. Qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
    3

    Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias

  4. Mamdani levanta la prohibición de viajar y reabre las escuelas en medio de la tormenta
    4

    Noticias de Nueva York: Mamdani levanta la prohibición de viajar y reabre las escuelas en medio de la tormenta