Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 19 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 58%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera luego probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia y nieve probable. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probable. Probabilidad de precipitación: 66%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
