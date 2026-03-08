Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.