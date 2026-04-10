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Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaCity of Mesa, Arizona Government

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 59 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 16 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 16 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tucson, Arizona

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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