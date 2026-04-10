Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 59 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 16 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 3 a 16 mph, Sursuroeste

: 3 a 16 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tucson, Arizona

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.