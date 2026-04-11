Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 58 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 18 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 17 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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