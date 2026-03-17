Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Estenoreste

: 7 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 23 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.