Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en Tucson



El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 21%.