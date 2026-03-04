Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mostly sunny
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 21%.
