Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 18 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 18 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.